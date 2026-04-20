◇米女子ゴルフツアーJMイーグルLA選手権最終日（2026年4月19日米カリフォルニア州エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）最終ラウンドが行われ、19位から出た勝みなみ（27＝明治安田）は6バーディー、2ボギーの68で回り、通算12アンダーで7位に入った。3月のフォード選手権（3位）以来今季2度目のトップ10入りを果たした勝は「最初にバーディーが来てハッピーな気持ちで前半を迎えられた。小技もいいところがあり後半