千葉県市原市で、夫婦を車ではねて殺害しようとした疑いなどで76歳の男が逮捕された。中野直樹容疑者は19日、市原市の商業施設の駐車場で駐車の仕方で夫婦と口論になった際、夫を車ではねて殺害しようとした疑い。また、逃げるのを止めようと車のドアノブに手をかけた妻を引きずりケガをさせた疑いがもたれている。夫は骨折、妻も足にケガをしているが命に別条はないという。骨折しながら夫婦が容疑者追跡夫婦はその後、逃走した中