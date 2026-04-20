19日、上越市の飲食店で代金4020円を支払わず無銭飲食をしたとして自称・無職の男（50）が現行犯逮捕されました。無銭飲食の疑いで逮捕されたのは、自称・上越市に住む無職の男（50）です。警察によりますと、男は19日、上越市内の飲食店で代金を支払う意思も能力もないのにビールなど7点を注文し、代金合計4020円を支払わず無銭飲食をした疑いがもたれています。被害店舗から上越警察署に「食事代を支払えないお客さんがい