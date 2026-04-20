県が、クマの生態や人身被害防止対策について解説する動画をYouTubeで公開しています。県ではクマをはじめとした野生動物や人身被害防止対策について解説する出前講座を行っています。昨年度は小中学生、高校生、民間企業などを対象に86件実施し、7,000人近くが受講しました。今年度は、4月現在、出前講座の希望が多く全てに対応できていないとして、出前講座の内容をもとに県が作成した動画をYouTubeに掲載しています。YouTubeの