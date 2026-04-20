2026年4月、公益社団法人日本漫画家協会による「第55回日本漫画家協会賞」が発表され、『漫画いしぶみ〜原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』（ポプラ社）が、〈萬画部門〉大賞を受賞した。『漫画いしぶみ原爆が落ちてくるとき、ぼくらは空を見ていた』本文より日本漫画家協会賞は、漫画文化の普及と漫画界の向上発展をはかるため、1972年に創設されたもの。現役漫画家を中心とした選考委員により、年間を通じて最も