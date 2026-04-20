私はアヤナ（30代後半）。旦那のユウジ（30代後半）と小4の娘、小1の息子と暮らしています。結婚して10年ちょっと経ちますが、私はいまだに旦那のことが大好き。夫婦仲もよくて、家族仲もいいです。でも、そんな私のハッピーな生活を邪魔してくる人たちがいます。義家族です。私は義母や義妹のことが大嫌い。これでも最初は我慢してお付き合いをしていたのですが、子どもが生まれて、いろいろあっているうちに我慢ができなくなって