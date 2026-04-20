任期満了に伴う高畠町長選挙はきのう投開票が行われ、現職の高梨忠博さんが再選を果たしました。 【写真を見る】高畠町長選挙現職の高梨忠博さんが再選果たす（山形） 現職と新人の一騎打ちとなった高畠町長選挙は、現職の高梨忠博さん（７７）が５５６６票を獲得し、新人の山木義昭さん（６８）に６４３票の差をつけて２回目の当選を果たしました。 小中学校の給食費無償化など１期４年の実績を訴えてきた高梨さん。今後は、