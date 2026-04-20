先週（4月13日）の振り返り＝ホルムズ海峡封鎖解除で一時157円台半ばまで円高に ユーロなど続々とイラン危機前の水準に戻る＝円高への戻り鈍いのはなぜか 先週は、4月17日にイランが米国等との停戦中にホルムズ海峡通航を開放するとしたことを受けて原油価格が急落した。それに連れる形で米ドル／円も一時157円台半ばまで大きく下落しました。ただ、引けにかけては158円台半ばまで反発し、約1ヶ月も続く158～160円を