アニメ『ドラゴンボール超』を再構築したテレビアニメ『ドラゴンボール超 ビルス』（フジテレビで今秋放送）の最新映像＆場面カットが公開された。【画像】お前も出るの！？映像ラストに登場した『ドラゴンボール超 ビルス』キャラ『ドラゴンボール超 ビルス』は、2015年〜2018年に放送された『ドラゴンボール超』を新たに始動させたもので、大幅な新規カットの追加や描き直し、さらに物語の再構築を行い”エンハンスド版”と