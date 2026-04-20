成田昭次、寺岡呼人、青山英樹からなるスリーピースバンドNARITA THOMAS SIMPSONが19日、東京・Billboard Live TOKYOでBillboard Liveツアー『KURE Presents NARITA THOMAS SIMPSON 人生はとんとん Billboard Live』のツアーファイナルを迎えた。【ライブ写真】岡本健一もサプライズ登場！ライブショットがたっぷり3日間にわたり開催した東京公演では、17日に歌手の相川七瀬、19日に歌手・俳優の岡本健一がサプライズゲストと