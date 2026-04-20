タレントで俳優のファーストサマーウイカ（35）が19日、自身のSNSを更新。「目頭切開やってないです！」とつづり、ネット上での「整形疑惑」について言及した。【動画】整形疑惑を真っ向否定、ファーストサマーウイカの幼少期〜現在までの変遷投稿で「目頭切開やってないです！自慢だけど、目、どこもイジってないです！目頭切開したみたいに綺麗な目ってことだよね？頬パツパツも生まれつき！」と書き出し、真っ向から否定し