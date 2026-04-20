ABEMA『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』が12日に生配信された。『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○松居一代が自宅をメディア初公開番組では、ビジネスや投資で成功を収め、現在はニューヨークを拠点に活動する松居一代に密着。今回、日本滞在中の松居の“リノベーションが完了した最新自宅”をメディア初公開した。玄関には、自らデザインした金箔の表札が掲げられ、家の中