東海地方はきょうは雲が多く、所々で雨が降るでしょう。 【写真を見る】三重･南部で雨予想 夜は愛知･岐阜でも所々で雨 水曜にかけ黄砂にも注意を 愛知･岐阜･三重の天気予報（4/20 昼） 正午前の名古屋市内は、雲は出ていますが、朝から晴れ間が広がっています。名古屋では午前8時ごろに気温が20℃を超え、この時間は汗ばむ陽気になっています。 きょうの午後は雲が広がりやすいでしょう。三重県南部を中心に雨の降る所があり、