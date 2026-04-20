血管年齢が若返る！クイズで学ぶ血液サラサラ健康習慣 私たちの体中に張り巡らされている血管。その長さをすべて繋ぎ合わせると、なんと約10万km、地球2周半にも及ぶと言われています。そして、血管を流れる血液は、全身の細胞に酸素や栄養素を届け、老廃物を回収する重要な役割を担っています。 同窓会などで「実年齢より若々しい！」と感じる人は、実は血管・血液年齢が若い証拠。逆に、肌のくすみやシワ、肩こり、冷え