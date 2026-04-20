有事のドル買いが一時強まるも、行き過ぎた動きにも警戒感＝東京為替前場概況 20日のドル円は一時159.20円を付けるなど、ドル高が優勢となる場面が見られた。先週末にイランがホルムズ海峡の封鎖解除を示唆したことで、一気にドル売りが進む場面が見られたが、米国がイランの港湾施設の封鎖を継続していること、またイランがホルムズ海峡の再封鎖を示唆したことで、リスク警戒感が広がり「有事のドル買い」となった。NY原油が