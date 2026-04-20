任期満了に伴う高知県の越知町長選挙が、4月19日に投開票され、現職の小田保行氏が4期目の当選を果たしました。現職と新人あわせて4人の戦いとなった越知町長選挙は、19日夜、開票され、現職の小田保行氏（65歳）が1600あまりの票を獲得し、新人3人を破って4期目の当選を果たしました。選挙戦で小田保行氏は、新たな高規格道路「高知松山自動車道」の事業化に向けた取り組みの推進や事前復興まちづくり計画策定など防災・減災対策