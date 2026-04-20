レジェンド芸能リポーターの最新ショットにフォロワーが驚いた。元フジの笠井信輔アナウンサーのインスタグラムに登場したのは、元フリーアナウンサーで芸能リポーターとして活躍した東海林のり子さんだ。笠井アナは２０日までに「ワイドショー・リポーターのレジェンド東海林のり子さんとお食事しました！」と明かした。「東海林さんは、リポーターとしての大先輩私が新人で「おはようナイスデイ」のリポーターになったと