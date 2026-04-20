中日は２０日、「ブルーサマーフェスティバル２０２６」が開催される７月１２日の広島戦（バンテリンドーム）のゲストとして、女性アイドルグループ、「ｉＬｉＦＥ！」が来場すると発表した。試合前のセレモニアルピッチや試合中のイニング間イベントへの出演を予定。試合後には、ミニライブも開催される。ｉＬｉＦＥ！は、“私（ｉ）と貴方（！）で作るアイドル（ｉ）ライフ（ＬｉＦＥ）”をキャッチコピーにファンと一緒に