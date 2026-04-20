ＪＲＡは４月２０日、現地時間５月２日に行われるケンタッキーダービー・Ｇ１（チャーチルダウンズ競馬場、ダート２０００メートル）で海外馬券発売を行うことを発表した。発走時刻は日本時間５月３日（日）の午前７時５７分。発売方法はネット馬券（即ＰＡＴ、Ａ―ＰＡＴ）で５月２日午前７時から発走予定時刻の２分前まで。ＵＭＡＣＡ（競馬場、ウインズなど）は同２日の各事業所の発売開始時刻から営業終了時刻まで。式別は