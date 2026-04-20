【リーグドゥ】スタッド・ランス 3−2 レッドスター（日本時間4月18日／スタッド・オーギュスト・デローヌ） 【映像】突き飛ばされて激昂→両チーム飛び出す乱闘騒ぎ（実際の様子）スタッド・ランスの日本代表MF中村敬斗が出場した一戦で、ピッチ上が騒然とする事態が起きた。2点リードで迎えた40分、タッチライン際での接触プレーをきっかけに、両チームの選手やベンチスタッフが入り乱れる乱闘寸前の騒動に発展し、話題と