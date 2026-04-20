今月から始まった自転車の交通違反に対する青切符の取り締まりに乗じて、名古屋市内で70代の男性が現金5万円をだまし取られました。警察によりますと今月17日午後3時すぎ、名古屋市名東区で自転車に乗っていた70代の男性が警察官を名乗る男2人に「手信号をしないのは違反です」などと声をかけられました。さらに「この場で違反金を支払わないといけない。警察官2名だから2万5000円ずつ支払え」などと言われ、現金5万円をだまし取ら