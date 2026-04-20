北朝鮮の国営メディアはきのう短距離弾道ミサイルを試験発射し、改良したクラスター弾とみられる兵器の威力を確認したと報じました。【映像】ミサイルの試験発射を視察する金総書記ら北朝鮮メディアは、きのう改良型の「火星11」弾道ミサイル5発を136キロ離れた標的の島に向けて発射し、「非常に高い密度でたたきつけ戦闘力を示した」と報じました。今回の試験発射は、新型弾頭の特性と威力を確認する目的だったと説明してい