■MLBロッキーズ9ー6ドジャース（日本時間20日、クアーズ・フィールド）【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年 対戦カードドジャースの佐々木朗希（24）が敵地でのロッキーズ戦に今季4度目の先発、4回2/3、78球を投げて、被安打7（1本塁打）、奪三振2、四死球2、失点3（自責点3）。Ｗ.スミス（31）と今季初バッテリーを組んで、序盤はストレート中心の組み立てで好投したが、勝利投手目前の5回に失点、