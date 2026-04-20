■これまでのあらすじ裏切りがバレてから半年、家庭の空気は重かった。一樹は妻子を愛している。ただ、姫花といると男を感じることができてうれしかった。一時の気の迷いだったと反省し、妻にもう一度信用してもらえるように努力しようと思っていた一樹だったが、姫花が派遣社員として現れて…。心を入れ替えたという夫は、私の信頼を得ようと必死でした。でも、夫は一度私に嘘をついているんです。今だって反省している態度を見せ