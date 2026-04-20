アメリカ南部・ルイジアナ州で、男が実の子たちを含む子ども8人を射殺する事件が起きました。AP通信などによりますと、ルイジアナ州シュリーブポートで19日早朝、シャマー・エルキンス容疑者が2軒の住宅で銃を発砲し、3歳から11歳ほどの子ども8人が死亡しました。このうち7人はエルキンス容疑者の子どもだったということです。そのほか、容疑者の妻を含む2人が撃たれ、重体です。男は現場で車を奪って逃走しましたが追跡した警察が