東京・千代田区の参議院議員会館で、刃物を持って現れた男が現行犯逮捕されました。男は「片山議員に持ってこいと言われた」と話しています。【映像】議員会館に刃物男 「片山議員に言われた」と供述午前9時半すぎ、千代田区の参議院議員会館で警備員から「刃物を持った人がいる」と警戒中の警視庁の機動隊員に連絡がありました。警視庁などによりますと、入り口で実施されている手荷物検査で、50代とみられる男が刃渡りおよ