【明治安田J1百年構想リーグ】サンフレッチェ広島 2−0 V・ファーレン長崎（4月18日／エディオンピースウイング広島）【映像】走りながら神トラップ＆即シュート後ろからの浮き球を走りながらピタリとコントロールし、素早くシュートに持ち込んだ。19歳MFの神技に、元日本代表10番が大絶賛している。4月18日に明治安田J1リーグ百年構想リーグの第11節が行われ、サンフレッチェ広島とV・ファーレン長崎が対戦。キックオフ前には