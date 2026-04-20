タレントのヒロミ（61）とゆうちゃみ（24）が20日、都内で「第2回ハイコーキ・ビルダーズ・スピリットアワード」授賞式に出席した。電動工具のハイコーキ（HiKOKI）が、職人たちを表彰する授賞式イベント。ヒロミは「年も60歳を過ぎていますので、老害にならないようにしています。僕の世代は次に渡していかなくてはならいない。僕は“なんちゃって職人”ですが、新しい職人像を作って行きたい」。ゆうちゃみは「私は年上の人