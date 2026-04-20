【週刊プレイボーイ18号】 4月20日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ18号」を4月20日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。 今週の週プレは、十味さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、逢田珠里依さん、豊田ルナさんらのグラビアも掲載される。 【十味さん】 (C大辻隆広／集英社 十味写真