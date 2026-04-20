県庁の移転40周年を記念して前庭を緑豊かな居心地の良い空間にしようと植樹が行われました。県は県庁の前庭を「憩いの場」として活用することを目指しています。17日、県内28の市町村が制定している「市町村の木」のうち、まだ県庁の敷地にない種類の木が植樹されました。この日植えられたのは新潟市のヤナギ、佐渡市のアテビなど9種類。知事や市町村長、よく前庭を散歩する園児たちの手で植えられました。＜地元の園児＞「優しく