20日の県内は高気圧に覆われ、各地で最高気温が25℃以上となる「夏日」となることが予想されています。国営越後丘陵公園では16万球のチューリップが見ごろを迎えています。散歩を楽しむ人たちは日よけの帽子をかぶるなど暑さ対策も意識していました。＜訪れた人＞「お昼がもっと暑くなるっていうので少し早めには来たんですけど日差しが少し暑いです」＜訪れた人＞「お弁当持ってきたんですけどちょっと保冷剤を多めに入れた