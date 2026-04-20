4月19日（現地時間18日、日付は以下同）。「NBAプレーオフ2026」が幕を開け、ウェスタン・カンファレンス第4シードのロサンゼルス・レイカーズが、ホームのクリプトドットコム・アリーナで第5シードのヒューストン・ロケッツを迎えて第1戦に臨んだ。 レイカーズはチームトップ2の得点源（ルカ・ドンチッチとオースティン・リーブス）、ロケッツはトッ