文部科学省が全国的に子どもたちの学力状況を調査する今年度の「全国学力・学習状況調査」が岡山・香川でも行われています。調査は、小学校6年生と中学校3年生を対象に実施されるものです。 【写真を見る】小学校6年生と中学校3年生対象の「全国学力・学習状況調査」始まる中学校の英語は3年ぶり 岡山県では、小学校など350校と中学校など162校で。香川県では小学校など149校と中学校など72校で行われます。科目は小学校が国語