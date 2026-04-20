２０日前引けの日経平均株価は前営業日比５６９円５５銭高の５万９０４５円４５銭と大幅反発。前場のプライム市場の売買高概算は８億３２１３万株、売買代金概算は３兆２９６億円。値上がり銘柄数は７２０、対して値下がり銘柄数は７８５、変わらずは７０銘柄だった。 きょう前場の東京株式市場は、前週末の欧米株高を引き継ぎ買いが優勢。中東情勢はホルムズ海峡を巡り不透明感が拭えないが、先物主導のインデックス買いが