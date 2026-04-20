タレントの辻希美が4月14日、自身のYouTubeチャンネルを更新。自宅のリビング・キッチンが床暖房の工事中でつかないため、普段とは一風変わったモーニングルーティーンを収めた動画を公開した。 （関連：【画像あり】寝起きでも笑顔で視聴者を癒す夢空ちゃんと、次男・昊空くんの“早朝カラオケ”に困惑する辻希美） 冒頭、「腰が痛い……」と呟きながら歯磨きをする、ややおつかれの様子の辻希美。フォ&#