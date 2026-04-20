今年2月、高松市内を走行中の電車内で、10代の女性のスカート内を撮影しようとした疑いで、38歳の地方公務員の男がきょう（20日）逮捕されました。 【写真を見る】電車内で10代の女性のスカート内を盗撮しようとした疑い香川県広域水道企業団に勤務する地方公務員の男（38）を逮捕【香川】 性的姿態等撮影未遂の容疑で逮捕されたのは、香川県広域水道企業団に勤務する地方公務員の男（38）です。 警察によります