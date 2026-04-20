現地４月19日に開催されたブンデスリーガの第30節で、伊藤洋輝が所属する首位のバイエルンがシュツットガルトとホームで対戦。４−２で勝利し、４試合を残して２位のドルトムントに勝点15差をつける独走優勝を飾った。この試合で伊藤は、リーグ戦２試合連続の先発。４−２−３−１の左CBで起用されると、３−１で迎えた52分、右CKから自身のヘディングのこぼれ球を拾って中に折り返す。これに反応したレオン・ゴレツカのシュー