プロキックボクシングの元・日本王者であり、青葉こころのクリニック（東京都豊島区）の院長を務める、精神科医・医学博士の鈴木宏氏は6月下旬に、Meiji Seikaファルマの主催する講演会に登壇し、全国の精神科医などを対象に「うつ病の運動療法の基本 〜精神医学と運動生理学の融合がもたらす『科学的な運動処方』〜」（仮題）として講演を行うことが決定した。●全国の精神科医に向けた講演が決定！同氏は、ゴールデンウィー