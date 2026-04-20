これからの気象情報です。 ◆警報・注意報 現在、中越にナダレ注意報、上・中越に融雪注意報が発表されています。 ◆20日(月)これからの天気 おおむね晴れる見込みです。多少雲が広がることもありますが、薄い雲が中心でしょう。降水確率は夜にかけて低くなっています。 ◆20日(月)の予想最高気温 最高気温は、22～27℃の予想です。 昨日と同じくらいか高くなるでしょう。 各地とも平年より高くな