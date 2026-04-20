【その他の画像・動画等を元記事で観る】 IVEが、4月18日・19日の2日間、京セラドーム大阪にてワールドツアー『IVE WORLD TOUR ‘SHOW WHAT I AM’』の日本公演を行った。 ■「待ちに待った瞬間だったので、本当に感動しています」（YUJIN） このツアーは2025年10月末に韓国・KSPOドームから始まり、アジア、アメリカ、ヨーロッパ、オセアニアなどを1年近くかけて巡回する大規模なもの