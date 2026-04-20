胎内市で恒例のチューリップフェスティバルが始まり、色とりどりの花が一面に広がっています。 胎内市の長池憩いの森公園。2haの畑には約900種類・80万本のチューリップが咲いています。晴れ渡った空に向かってまっすぐ伸び、優しい風に揺られています。今年は3～4月にかけて気温が高く、例年に比べて1週間程度開花が早まっています。 ■新潟市秋葉区から 「初めて見せたが非常に楽しそうで来て良か