Ｓ＆Ｐ投資戦略部が作成した日本を中心とした指数の月次パフォーマンスレポートです。（2026年3月31日現在） ●指数（日本円） ＜日本株＞1ヵ月四半期来12ヵ月 S&P 日本500指数-10.46％ 3.60％35.08％ S&P/TOPIX 150-10.47％ 3.07％35.24％ S&P 日本中