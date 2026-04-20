日経225先物は11時30分時点、前日比350円高の5万9150円（+0.59％）前後で推移。寄り付きは5万8990円と反発して始まったが、シカゴ日経平均先物の清算値（5万9840円）には届かなかった。ただ、現物の寄り付き時につけた5万8830円を安値にロングの動きが強まると、終盤にかけて5万9220円まで上げ幅を広げた。 米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の行方が注目されるなかで、イランは米国との再協議を拒否すると報じられ、原油