20日12時現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比220円高の5万9120円と急伸。日経平均株価の前場現物終値5万9045.45円に対しては74.55円高。出来高は2万1069枚となっている。 TOPIX先物期近は3791ポイントと前日比8.5ポイント高、現物終値比4.93ポイント高で推移。 ○主要先物価格・正午時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59120+220