札幌市の中心部で、春の訪れを告げる花時計が２０２６年の運転を開始しました。札幌市中央区のカナモトホールでは、前庭にある花時計に針が取り付けられ、２０２６年の運転を開始しました。直径７メートルの花壇は、２４００株のパンジーやデージーなどでいろどられています。花時計は１９５８年に旧市民会館が完成してから６０年以上にわたり、毎年欠かさず市民に春の訪れを告げています。（カナモ