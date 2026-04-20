コスプレイヤーの篠崎こころが19日、自身のXを更新し、アニメ『リコリス・リコイル』の錦木千束のコスプレ写真を投稿すると、ネット上で「そっくりじゃん！」などと話題になっている。【写真】激似！超ミニスカ制服『リコリコ』錦木千束コスプレ姿の篠崎こころ『リコリコ』関係のイベントに出演した篠崎は「たくさんの方に撮影して頂けてとても嬉しかったですすてきなお写真もいっぱい感謝」と満足。「プライベートでも