家電などを手がけるドウシシャ（大阪市）は、動画クリエイター「しなこ」さんとコラボレーションした「電動かき氷器」、フローズンデザートメーカー「HAPI MIX（ハピックス）」2商品を、2026年4月25日に同社直販サイト「ドウシシャマルシェ」および一部量販店などで発売する。しなこプロデュースの特別レシピ同梱これまで原宿の店舗やSNS（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）で、数々の"バズる"スイーツを生み出してきたと