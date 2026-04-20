テレビアニメ『涼宮ハルヒの憂鬱』放送20周年を記念して、これまでシリーズを支えたファンへの感謝を込めた「涼宮ハルヒの御礼」プロジェクトが本格始動する。プロジェクトの一環として、テレビアニメを彩るオープニング主題歌やエンディング主題歌、挿入歌を対象としたユーザー参加型の企画【『涼宮ハルヒの憂鬱』TVアニメ20周年記念 参加型企画 #ハルヒ歌ってみた #ハルヒ弾いてみた #ハルヒ踊ってみた】が、きょう20日より開