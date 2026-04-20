9人組グループ・Snow Manの目黒蓮が主演を務める映画『SAKAMOTO DAYS』（29日公開）の初日舞台あいさつ＆公開記念舞台あいさつの開催が決定し、入場者プレゼント第1弾の内容が解禁された。【写真】ついに解禁！目黒演の“ふくよかな姿”最強の殺し屋・坂本太郎同作品の原作は、全世界累計発行部数が1500万部（デジタル版を含む）を突破した同名コミック。全ての悪党が恐れる凄腕の殺し屋だった主人公・坂本太郎（目黒）は、