人身事故の影響で近鉄が運転を見合わせています。 近鉄によりますと、大阪線の恩智駅と法善寺の間で事故が発生し、午前11時41分現在、高安駅と河内国分駅の間は上下線で運転を見合わせているということです。 その前後の区間でダイヤの乱れが起きています。 近鉄は、運転再開は午後0時30分ごろを見込んでいますが、現地の状況により、変更される場合があるとしています。